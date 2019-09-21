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"Исламское государство" 8 минут назад

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21 сентября 201922:25

Террористы сознались во взрыве автобуса у иракской Кербелы

www.alsumaria.tv

Террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв автобуса на въезде в почитаемый шиитами иракский город Кербела. Там накануне погибли 12 человек.

По предварительным данным, в автобус KIA было заложено взрывное устройство, сработавшее у въезда в Кербелу рядом с КПП. Об ответственности игиловцев за этот взрыв сообщило связанное с исламистами агентство Amaq, передает РИА Новости.

Иракский телеканал Alsumaria ранее сообщил, что силы безопасности Ирака задержали подозреваемого во взрыве автобуса. При этом член совета провинции Кербела Нафи аль-Маяли заявил одному из местных порталов, автобус был переоборудован для работы на газе и взорвался в результате возникшего пожара.

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