Головин не помог "Монако" обыграть "Реймс"

Футболисты "Монако" в выездном матче шестого тура чемпионата Франции против "Реймса" не смогли добиться первой победы в сезоне, сыграв вничью со счетом 0:0. Полузащитник гостей Александр Головин провел на поле 90 минут, однако отличиться не сумел.

"Монако" после шести игр занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав лишь три очка.

Результаты других матчей шестого тура: "Бордо" – "Брест" – 2:2, "Ницца" – "Дижон" – 2:1, "Мец" – "Амьен" – 1:2, "Ним" – "Тулуза" – 1:0.