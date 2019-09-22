Тренер "Зенита" Семак: у Кокорина есть предложения из-за рубежа

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак после разгромной победы над казанским "Рубином" в десятом туре чемпионата РПЛ прояснил судьбу Александра Кокорина, которому Российский футбольный союз отказал в регистрации.

"Мы тестируем, в каком состоянии находятся его колено, мышцы. Для тренера каждый футболист уровня Кокорина – большой плюс. Но играть он не будет из-за решения РФС", – цитирует Семака официальный сайт "Зенита".

Также он рассказал, чем будет заниматься футболист в ближайшее время. "Предложения у него есть из-за рубежа, но выезжать из страны он может только по специальному разрешению, но не работать в другой стране. Кокорин будет тренироваться, играть в товарищеских матчах", – отметил специалист.

"Жалко и обидно, когда человек в самом расцвете сил теряет два года в футболе. Его поступок никто не оправдывает, но что касается отбытия наказания, то он все искупил", – добавил наставник "Зенита".

Напомним, что сине-бело-голубые заключили контракт с вышедшим из колонии Александром Кокориным и заявили его для участия в чемпионате России. Однако РФС отказался регистрировать игрока, опираясь на регламентные документы организации.