РПЦ отреагировала на историю о ребенке, которому протоиерей Смирнов "дал по роже"

Церковь всегда выступает против унизительных способов воспитания, заявил замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова. Ранее священник посоветовал бороться со сквернословящими детьми простым способом — "давать им по роже". Мол, одного из своих воспитанников он так и отучил ругаться матом. Смирнов считает такой метод эффективным и в качестве доказательства приводит такой аргумент: "Прошло пять лет, он не ругается".

Смирнов давно известен своими спорными высказываниями о семье, женском уме и способах воспитания детей. В этот раз особое возмущение вызвал тот факт, что воспитывать "битьем по роже" протоиерей призывал во время общения с детдомовцами. И особенно предостерег юных воспитанников от матерных ругательств в тюрьме: "Попробуй там кого-то обматерить. Тебя так изобьют, что ты месяц будешь в больничке лежать".

Кипшидзе, комментируя для агентства РИА "Новости" слова Смирнова, отметил, что протоиерей известен "яркими сравнениями и образами", и предположил, что, говоря о "битье по роже", он просто пошутил.