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23 сентября 201904:12

Эксперты назвали причины крушения самолета Lion Air в октябре 2018 года

EPA

Экспертам из Индонезии удалось установить причину крушения Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air в октябре 2018 года. По их мнению, ключевую роль сыграли проблемы при конструировании лайнера и недостаток контроля. Такие данные сообщило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники.

29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8, принадлежавший индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air вылетел из Джакарты на один из островов неподалеку от Суматры. Спустя 13 минут после взлета он упал в море у Западной Явы, напоминает РИА Новости. Представители национального комитета транспортной безопасности вместе с инженерами корпорации Boeing и федеральным авиационным управлением США планировали сбор данных, необходимых для публикации финального отчета по авиакатастрофе.

По словам источников издания, эксперты считают, что основную роль в крушении лайнера Boeing 737 Max в октябре 2018 года сыграли проблемы с конструкцией самолета и недостаток контроля. Также среди факторов, приведших к катастрофе, называются недостатки в техническом обслуживании и ошибочные действия пилота.

В газете отмечается, что доклад индонезийских экспертов не окончательный. Финальный вариант будет опубликован в ноябре. Представитель Boeing сообщил журналистам, что корпорация по-прежнему помогает властям Индонезии, работающим над завершением отчета.

Жертвами авиакатастрофы в Индонезии стали 189 человек. В марте 2019 такой же самолет, принадлежавший авиаперевозчику Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение рядом с городом Дэбрэ-Зэйт в Эфиопии.

После катастрофы порядка 20 стран закрыли свою территорию для пролета лайнеров Boeing 737 Max 8, а многие авиаперевозчики приостановили эксплуатацию самолетов этой модели. Федеральным авиационным управлением был введен запрет на эксплуатацию данной модели. В процессе расследования причин катастрофы были выявлены ошибки в работе системы коррекции маневрирования. В настоящее время корпорация Boeing занимается устранением этих недочетов. Также была обновлена программа обучения пилотов.

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