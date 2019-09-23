По меньшей мере 30 человек пострадали в Японии из-за тайфуна "Тапа"

В Японии не менее 30 человек пострадали из-за тайфуна "Тапа", обрушившегося на южную и юго-западную части страны на минувших выходных. Такие данные сообщает японское общественное телевидение.

Как уточняется, больше всего людей пострадало в самой южной префектуре Окинава. Стихия оставила без электроснабжения более 52 тысяч домов на юго-западном острове Кюсю. Из-за тайфуна "Тапа" в выходные были отменены свыше 500 внутренних авиарейсов.

"Тапа" стал 17 тайфуном, который сформировался в Тихом океане в этом году. К настоящему времени тайфун ослаб до состояния области низкого давления и движется по направлению к Японскому морю, передает ТАСС.