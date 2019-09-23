Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о своем банкротстве

Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве. Британский туроператор Thomas Cook начал свою работу еще в 1841 году. Но сегодня запустил процедуру ликвидации, задолжав кредиторам более полутора миллиардов долларов.

Как объясняют в руководстве туроператора, краху способствовал Brexit — из-за неопределенности относительно выхода Великобритании из Евросоюза спрос на летние туры резко упал.

Сейчас под ударом оказались около 600 тысяч клиентов компании, почти четверть из которых британцы, передает телеканал "Россия 24". Чтобы вернуть их на родину, Соединенному Королевству придется потратить свыше 750 миллионов долларов.

Проблема встает не только с доставкой домой, но и с выплатами отелям. Так, в Тунисе на курорте Хаммамет охрана не выпускает британских туристов компании Thomas Cook из гостиницы, требуя оплаты за проживание, несмотря на то что деньги уже были отданы туроператору. Вылететь британцы должны были еще 21 сентября.

Крах компании лишит работы порядка 20 тысяч человек по всему миру, в том числе около 9 тысяч — в Великобритании, учитывая, что туроператор обладает по всей стране крупной сетью контор по продаже туров, насчитывающей 563 офиса.