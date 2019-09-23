Светлана Кузнецова с победы начала турнир в Ухане

В китайском Ухане стартовал теннисный турнир с призовым фондом 2,5 миллиона долларов. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг соревнований.

Первой соперницей Кузнецовой стала теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева. Светлана выиграла первую партию 6:1, повела во второй 1:0, после чего Путинцева снялась из-за травмы. Поединок продолжался 36 минут.

Светлана Кузнецова вышла в следующий раунд. Ее соперница определится в матче Каролин Возняцки (Дания) — Се Шувэй (Тайвань).