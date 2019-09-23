"Она стала динамить": убивший девушку саратовец рассказал о долге в 2300 рублей

Около 50 ударов ножом нанес своей знакомой 18-летний житель Саратова, который таким образом отомстил подруге детства за отказ возвращать долг. Подозреваемый не стал отрицать свою вину, признавшись, что не намеревался запугивать девушку, а планировал именно убийство.

Проживавшие в соседних подъездах в доме 20 на улице Вишневой 18-летние юноша и девушка были знакомы с детства. Трещину их дружба дала 31 июля, когда Екатерина одолжила у Евгения 2,3 тысячи рублей, пообещав вскоре вернуть. Черех полторы недели юноша напомнил девушке о долге, но не услышал никаких конкретных сроков.

"Она стала динамить. Я за ней бегал, уговаривал, потом стал угрожать. У меня была цель именно убить", — признался задержанный.

Екатерина всерьез слова Евгения не принимала, и вечером 20 сентября он устроил засаду в ее подъезде. Дождавшись возвращения подруги, молодой человек выхватил нож и прямо на лестничной площадке нанес ей несколько десятков ударов. Оставив истекающую кровью девушку, Евгений удалился, однако спустя пару минут вернулся — ему подумалось, что Екатерина могла выжить, а потому он нанес ей еще несколько ударов ножом и убежал. Оружие он выбросил по дороге.

Пострадавшая скончалась до приезда скорой помощи. Злоумышленника долго искать не пришлось — посланные им сообщения говорили сами за себя.

Суда молодой человек будет дожидаться в следственном изоляторе.

