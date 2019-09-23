Три недели для объяснений: WADA снова грозит России санкциями

В столице летних Олимпийских игр-2020 Токио прошло заседание руководящих служб Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое в числе прочих вопросов рассматривало ситуацию в РУСАДА. От нашей страны требуют объяснений по несоответствия ряда данных.

Как уже сообщали Вести.Ru, некоторое время назад в ряде изданий появилась информация о том, что в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую чиновники РУСАДА предоставили в WADA для проверки, появились изменения, вызвавшие ряд вопросов.

Российское антидопинговое агентство подозревают в нарушениях: на сей раз в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. И руководство WADA, похоже, настроено очень серьезно. "Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения несоответствий", — цитирует ТАСС руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы, члена наблюдательного совета РУСАДА Сергея Хрычикова.

По некоторым данным, со стороны наших постоянных оппонентов из числа антидопинговых служб ряда западных стран, на Россию готовится новый "накат", итогом которого вполне может стать отстранение нашей сборной от участия в Играх-2020 в столице Японии. Конечно, только в том случае, если РУСАДА не даст внятных объяснений по последнему инциденту.