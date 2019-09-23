В США с нетерпением ждут вмешательства России в выборы

Комиссии Мюллера не удалось “доказать” факт вмешательства Москвы в процесс прихода к власти Дональда Трампа, а значит нужен новый подход.

В конгрессе США есть те, кто полагает, что официальное расследование, ими же инициированное и оплаченное миллионами долларов налогоплательщиков, ничего не значит, раз оно не дало требуемого результата.

А стало быть, можно просто принять на веру утверждение о неминуемой угрозе “американской демократии” со стороны внешних врагов.

К таковым причислили Россию, Китай, Иран и КНДР. Набор стран уже ставший традиционным для американской администрации.

Россия представляет собой политического соперника для США, Китай — экономического, Иран и КНДР подозревают в желании обладать эффективным ядерным потенциалом, к тому же Иран рассматривается как региональный конкурент США в зоне Персидского залива.

Целям их сдерживания и подчинены все санкционные выпады с капитолийского холма.

С очередной инициативой выступила кандидат в президенты США от демократов сенатор Эми Клобушар. Она предложила создать целую государственную структуру, с соответствующим бюджетным финансированием, которая бы “противостояла неизбежным попыткам” других государств вмешаться в ход выборов в США.

Причём, под вмешательством понимается распространение среди граждан США информации, которая вводит из в заблуждение относительно американской демократии.

“Нам необходим комплексный план совместных действий для защиты нашей демократии от информационной войны”, — заявила Клобушар. Ей вторит ещё один сенатор, прославившийся своими нападками на Россию, Джек Рид. Чтобы убедить коллег, он тоже заявляет об угрозе “американской демократии”.

Прикрываться интересами “демократии” давно вошло в политическую традицию американских законодателей.

Интересы самих США или граждан страны давно отошли на второй план, так как такой тип угрозы ещё необходимо обосновать и доказать. А вот тезис об угрозе “американской демократии” универсален. За всеми войнами и вообще проявлениями агрессии со стороны американского руководства по всему миру почти всегда стоит необходимость защищать демократию.

Причём, всегда подчёркивается, что это не какая-то всеобщая, универсальная для всех стран демократия, а именно “демократия американская”.

Таким образом, следование в фарватере США — есть единственная возможность получить признание в качестве страны, исповедующей “американскую демократию”, а не демократию вообще.

Постоянный конфликт со странами, существующими в реалиях многополярного мира, есть необходимость американской дипломатии, позиционирующей себя, в качестве единственного мирового лидера.

То есть, политическое руководство США является заложником собственной “доктрины исключительности”, не допускающей возникновения в сознании граждан идей способных поставить это под сомнение.

Эту исключительность и призвано было доказать расследование Мюллера, а теперь на её защиту, по замыслу сенаторов, призывают встать новое спецподразделение по защите от “иностранного влияния”.