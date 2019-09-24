Мадуро сообщил, что вылетает в Россию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что через несколько часов планирует отправиться с визитом в Россию.

По его словам, он намерен встретиться с президентом Владимиром Путиным и с представителями деловых кругов, чтобы обсудить динамику двусторонних отношений.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как в январе этого года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента.

Недавно венесуэльские власти начали переговоры с рядом оппозиционных партий, которые пошли на множество уступок. В частности, было решено создать Национальный совет — специальный орган для дискуссий по спорным вопросам. Стороны договорились созвать новый Центризбирком и возобновить участие проправительственной Единой социалистической партии Венесуэлы в работе Национальной ассамблеи.

На днях президент Венесуэлы дал эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 24". В нем он допустил возможность прямых переговоров с Дональдом Трампом и назвал Россию важнейшей опорой Венесуэлы в сфере военно-технического сотрудничества.