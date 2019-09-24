Тема:

Проблемы турфирм и чартеров 7 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
24 сентября 201909:38 Анна Воронина

Thomas Cook сорвал свадьбу Томаса Кука

Thomas Cook сорвал свадьбу Томаса Кука

Десятки тысяч туристов оккупировали аэропорты по всему миру в ожидании возвращения домой. Их рейсы от одного из старейших туроператоров в мире — британского Thomas Cook — были отменены. Компания накануне объявила о своем банкротстве. Оказались неоплаченными и многие гостиницы. После нескольких случаев выселения и шантажа в других странах, власти Турции предписали своим отелям не выселять клиентов Thomas Cook.

Томас Кук, 29 лет, подданный Великобритании. Обладателю такого имени, кажется, сам Бог велел обратиться для организации романтического путешествия к Thomas Cook — одному из старейших туроператоров в мире. Британец решил не мелочится и выложил 12,5 тысяч долларов. На эти деньги компания должна было организовать для Томаса и его невесты свадьбу на греческом острове Родос – начиная с размещения гостей и номера для молодоженов, заканчивая букетом невесты и фигурками на торте. Но вместо этого объявила о банкротстве.

"Thomas Cook обещал нам сюрприз на нашей свадьбе из-за моего имени, но все происходящее явно не то, на что мы рассчитывали, — говорит Томас. — Я планировал всю эту романтику два года! И вот теперь все пропало. Мы не знаем, что делать. Здесь сейчас даже нет сотрудников компании, чтобы нам помочь. Непонятно, поженимся ли мы вообще!"


Впрочем, Томасу и его невесте предстоит столкнутся с другой проблемой – вылетом домой. Вместе с туроператором работу прекратил и авиапарк Thomas Cook – это сто пять самолетов. Прибывшие в аэропорты Испании, Кипра, Греции, Бельгии, Мексики туристы могли лишь увидеть информацию на табло об отмене рейсов.

"По сути полный хаос. Никто не знает, что происходит. Нас не предупредили ни о чем, мы узнали о произошедшем из новостей. Никто не додумался нам сообщить напрямую. В отеле тоже не знали, что происходит. Другие пассажиры также были не в курсе", — рассказывает Кэти Коудри, пострадавшая от действий турфирмы.

Истории о многочасовых стояниях в аэропорту и испорченном отдыхе буквально вытеснили другие новости из заграничной повестки. В соцсетях уже поднялась волна негодования. По мнению пользователей, потеря отпуска – ничто по сравнению с тем, что тысячи людей по всему миру потеряли работу.

"Нам сказали продолжать работать так, как будто ничего не произошло, в обычном режиме. Но это невозможно, потому что не работают программы, — сообщила сотрудница компании "Томас Кук" Эстефания. — Мы не можем ими пользоваться. Руководство сказало, что ни о чем не знает и сообщит новости, как только они появятся. Ничего больше".

По самым скромным подсчетам число сотрудников компании Томас Кук в 16 странах превышало 21 тысячу человек. Ежегодно они обслуживали порядка 20 миллионов клиентов. Аналитики уверены, что падение старейшего гиганта, как в домино, потянет остальных — авиакомпании, отели, частный бизнес, экономику. К примеру, туристический сектор Таиланда может потерять 4 миллиона долларов. Турпоток в Турцию по самым скромным подсчетами снизится на 700000 человек в год. В Египет – на 100 тысяч, что также скажется на бюджете. Мексика и вовсе готовится к серьезному удару: по их данным, Великобритания отправляла на карибское побережье Мексики больше туристов, чем в любую европейскую страну, и большая часть этого потока пользовалась услугами именно "Томаса Кука".

Но больше всех недовольны в правительстве Великобритании – им из-за банкротства туроператора придется потратить порядка 750 миллионов долларов на возвращение британских клиентов турфирмы из-за рубежа.

"У меня есть вопросы о том, правильно ли, что руководство компании должно платить себе большие суммы, когда предприятия могут пойти по такому пути, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. — Но в будущем у нас должна быть система, благодаря которой мы гарантируем, что туроператоры каким-то образом будут лишены возможности просто всплыть брюхом кверху, а затем потребуют, чтобы налогоплательщик привез всех домой".

Впрочем, не во всех странах Thomas Cook закрывает двери своих агентств. Так, дочернее предприятие туроператора в Финляндии – Tjäreborg – намерено продолжить работу в обычном режиме. Продолжают трудится сотрудники Thomas Cook и в Голландии. Польская "дочка" Neckermann и вовсе заявила, что ее финансовое состояние стабильное, а из туристов никто не пострадал. В России входящая в холдинг Thomas Cook компания "Интурист" заявила, что банкротство британского гиганта не скажется на ее работе, обслуживание туристов продолжается в плановом порядке.

Ранее по теме

Сейчас

07:55

Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

03:07

Пожар на плавбазе "Петр Житников" потушен, эвакуация экипажа завершена

23:51

В Сахалинской области на плавбазе произошел пожар

21:20

A320 авиакомпании Air Astana столкнулся с тягачом в Шереметьеве

19:34

IAAF продлила санкции против российских легкоатлетов

18:00

Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета

16:55

Украина закрыла один из автомобильных КПП на границе с Крымом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

В Екатеринбурге нашелся пропавший журналист

48 минут назад
Режим ЧС введен в Еврейской автономии из-за срыва отопительного сезона

Режим ЧС введен в Еврейской автономии из-за срыва отопительного сезона

2 часа назад
Саммит ООН: шведская школьница обвинила мировых лидеров в краже своего детства

Саммит ООН: шведская школьница обвинила мировых лидеров в краже своего детства

8 минут назад
Банкротство Thomas Cook: о проблемах с туристами заявили греки и испанцы

Банкротство Thomas Cook: о проблемах с туристами заявили греки и испанцы

3 часа назад
Европейские лоукостеры подали заявки на полеты из Пулково

Европейские лоукостеры подали заявки на полеты из Пулково

3 часа назад
Дедушка, сжегший 2-летнего внука в печи, допился до галлюцинаций

Дедушка, сжегший 2-летнего внука в печи, допился до галлюцинаций

12 минут назад
10 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

10 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников

3 часа назад
Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

Министр здравоохранения: россияне стали жить дольше

1 час назад
Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США

Россиянину грозит 90 лет тюрьмы в США

8 часов назад
Иран освободил британский танкер, но это ни на кого впечатления не произвело

Иран освободил британский танкер, но это ни на кого впечатления не произвело

8 часов назад
В Ханкале отметили 20-летие объединенной группировки войск на Северном Кавказе

В Ханкале отметили 20-летие объединенной группировки войск на Северном Кавказе

8 часов назад
США высоко оценили усилия России и ООН по урегулированию в Сирии

США высоко оценили усилия России и ООН по урегулированию в Сирии

5 часов назад
В США арестован американский солдат, желающий вступить в украинский батальон "Азов"

В США арестован американский солдат, желающий вступить в украинский батальон "Азов"

2 часа назад
100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

100 дней до "Вторжения": вышел трейлер нового фильма Бондарчука

18 часов назад
Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош"

Открытие Международного фестиваля спектаклей для детей "Гаврош"

21 час назад
Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

Нужна помощь: Гошу Хамитьянова спасет пересадка почки

23.09.2019 09:09
Facebook покупает разработчика браслета, "читающего мысли"

Facebook покупает разработчика браслета, "читающего мысли"

11 минут назад
Экран iPhone 11 Pro признан лучшим в мире

Экран iPhone 11 Pro признан лучшим в мире

40 минут назад
В Мурманске встретили вернувшегося из камерунского плена россиянина

В Мурманске встретили вернувшегося из камерунского плена россиянина

2 часа назад
Конашенков: сборкой ударных беспилотников террористам помогают извне

Конашенков: сборкой ударных беспилотников террористам помогают извне

3 часа назад
Пожар на плавбазе "Петр Житников" потушен, эвакуация экипажа завершена

Пожар на плавбазе "Петр Житников" потушен, эвакуация экипажа завершена

6 часов назад
Мадуро сообщил, что вылетает в Россию

Мадуро сообщил, что вылетает в Россию

7 часов назад
Александр Яременко: российские волейболисты задачу не выполнили

Александр Яременко: российские волейболисты задачу не выполнили

8 часов назад
США и Польша расширяют военное сотрудничество

США и Польша расширяют военное сотрудничество

9 часов назад
Месси – лучший футболист года, Аллисон – лучший вратарь

Месси – лучший футболист года, Аллисон – лучший вратарь

10 часов назад
Американский журналист Джон Вароли: Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Американский журналист Джон Вароли: Трамп хочет улучшить отношения с Россией

12 часов назад
В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения

В Google Play появилась платная подписка на игры и приложения

12 часов назад
Бабье лето еще может заглянуть, но лучше "переобуться" и утеплиться

Бабье лето еще может заглянуть, но лучше "переобуться" и утеплиться

12 часов назад
В России стало много автомобилей с армянскими номерами. Что происходит?

В России стало много автомобилей с армянскими номерами. Что происходит?

13 часов назад
Соседи объявили онкобольным детям настоящую войну

Соседи объявили онкобольным детям настоящую войну

13 часов назад
Круг замкнулся: через 17 лет "тверской волк" сдал следователям убийцу шансонье

Круг замкнулся: через 17 лет "тверской волк" сдал следователям убийцу шансонье

14 часов назад
Дело об изнасиловании спортсменки на пляже: наказаны 11 полицейских

Дело об изнасиловании спортсменки на пляже: наказаны 11 полицейских

16 часов назад
В России скорректировали схему начисления транспортного налога

В России скорректировали схему начисления транспортного налога

17 часов назад
iPhone 11: что показало вскрытие

iPhone 11: что показало вскрытие

18 часов назад
Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

Правительство РФ ратифицировало Парижское соглашение по климату

19 часов назад
На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля

На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля

19 часов назад
Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

Аэрофобия на колесиках: чемодан совершил побег в аэропорту Шереметьево

19 часов назад
Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

Стену дома в центре Перми украсят изображением шансонье

19 часов назад
Дилеры предрекают очередной скачок цен на автомобили

Дилеры предрекают очередной скачок цен на автомобили

21 час назад
iPhone 11 Pro пережил трехметровый дроп-тест

iPhone 11 Pro пережил трехметровый дроп-тест

22 часа назад
Вместо лейкемии врачи лечили пациента от укуса комара

Вместо лейкемии врачи лечили пациента от укуса комара

23 часа назад
Новый прибор для лечения облысения помещается под бейсболку

Новый прибор для лечения облысения помещается под бейсболку

23 часа назад
Ремонт в кредит: отделка продолжает захватывать рынок новостроек

Ремонт в кредит: отделка продолжает захватывать рынок новостроек

23 часа назад
Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy

Сериал "Чернобыль" получил премию Emmy

23.09.2019 07:15
Крах экономики Южной Кореи - главный индикатор надвигающейся глобальной рецессии

Крах экономики Южной Кореи - главный индикатор надвигающейся глобальной рецессии

23.09.2019 06:17
Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

Болезнь Заворотнюк: вдова Кобзона и сестра Фриске рассказали о помощи и спасении

22.09.2019 20:23

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку