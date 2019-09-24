Лавров затронет на Генассамблее ООН отказ США предоставить визы российским дипломатам

Ситуация с невыдачей американских виз российским делегатам 74-й сессии Генассамблеи ООН не останется без ответа, пообещал заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Это возмутительная ситуация, не первый раз уже они пренебрегают своими обязательствами принимающей страны, мешают работать", — сообщил он "Интерфаксу".

По словам руководителя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачев, глава МИД РФ Сергей Лавров затронет эту ситуацию в своем выступлении на Генассамблее ООН.

Ранее стало известно, что американские власти не выдали въездные визы семи сотрудникам министерства иностранных дел России, включая главу генерального секретариата МИД РФ Сергея Бутина, а также трем членам делегации, в том числе, сенатору Константину Косачеву.

Заместителю посла США в России выражен протест в связи с этой ситуацией.