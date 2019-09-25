Позор США и импичмент Трампа: Генассамблея ООН началась со скандалов

Настоящий позор для США — именно так глава российского МИД Сергей Лавров назвал невыдачу виз участникам 74-ой Генассамблеи ООН. В списке 10 российских представителей, 7 из которых являются работниками Министерства иностранных дел. Представителю посольства США в Москве передали ноту протеста. Впрочем, американцам сейчас явно не до этого, у них импичмент на носу. Грозили им Дональду Трампу не раз, но только сейчас решили приступить к активным действиям.

Вопреки заранее согласованной повестке и составленным планам, главное событие первого дня Генассамблеи случилось вовсе не на полях ООН. Скандал вокруг импичмента Дональд Трамп, может, и хотел спустить на тормозах, но в этот раз, похоже, все всерьез. О запуске процедуры недоверия американскому президенту официально заявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование об импичменте. Президент должен ответить за свои действия. Никто не стоит выше закона", — заявила Нэнси Пелоси.

Все началось из-за телефонного разговора, который глава американского государства еще в июле провел с главой государства украинского. Якобы настойчиво попросил Владимира Зеленского разобраться с коррупцией. Особенно по тем направлениям, которые курировал на Украине Джо Байден — потенциальный конкурент Трампа на будущих президентских выборах. Трамп сначала отнекивался, потом раздумывал и, наконец, сообщил: стенограмму беседы опубликуют 25 сентября, чтобы снять все вопросы.

"Я сейчас в ООН представляю нашу страну, однако дал разрешение на публикацию полной, совершенно рассекреченной и неотредактированной расшифровки моего телефонного разговора с президентом Украины Зеленским", — написал Дональд Трамп на своей страничке в Twitter.

Американский президент негодует: столько труда и долгой подготовки. Но демократы, судя по всему, решили сорвать запланированный Трампом на Генассамблее триумф. Пафос выступления с трибуны, правда, несколько снизил министр торговли США, который во время речи главы государства просто заснул. Впрочем, Дональд Трамп предпочел внимания на это не обращать. Выступал за все хорошее и против всего плохого. Плохим, по своей давней привычке, назначил Иран и грозил новыми санкциями.

"Все государства обязаны действовать. Ни одно государство мира не должно потворствовать кровожадности Ирана. Пока Иран продолжает свое угрожающее поведение, санкции не будут сняты, они будут усилены", — пообещал президент США.

Кстати, делегация Ирана до последнего не была уверена, сможет ли попасть на Генассамблею — визы задерживали. Но если с Тегераном ситуация разрешилась, то вот 10 российских дипломатов вылететь в Нью-Йорк так и не смогли. Американская сторона списывает это на некие якобы технические трудности. Вот только возникают они в отношении стран, с которыми у Вашингтона есть разногласия. Попытка использовать административные инструменты для сведения политических счетов — не новый инструмент давления в однополярном море. Но мир этот меняется. И, как отметил с трибуны Генассамблеи президент Турции, правила игры должны быть одинаковыми для всех.

"Я хочу еще раз повторить: мир — это больше, чем 5 стран. Настало время изменить наш менталитет, институты, организации и правила. Неравенство между ядерными государствами и государствами без ядерного оружия достаточно для того, чтобы глобально нарушить баланс. Как и всех, нас беспокоит, что оружие массового уничтожения используется в качестве рычага давления в любой кризисной ситуации, вместо того, чтобы полностью его уничтожить. Обладание ядерным потенциалом должно быть либо запрещено всем, либо доступно каждому", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Российская делегация хотя и вынуждена работать на Генассамблее в усеченном составе, продуктивностью жертвовать не планирует. У министра иностранных дел Сергея Лаврова десятки встреч. Первая прошла с главами внешнеполитических ведомств астанинской тройки.

"Я думаю, тут комментарии излишни. Просто позор для этой державы, которая пытается себя изобразить истиной в последней инстанции. Просто позор, самый настоящий", — прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров невыдачу виз членам российской делегации.

Работа Генассамблеи продолжится сегодня, одним из центральных событий станет первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Они о многом планировали поговорить, глава украинского государства хотел пригласить коллегу в Киев и построить "крутые отношения". Впрочем, теперь, видимо, придется повременить и для начала разобраться с импичментом, который Дональд Трамп в свойственной ему обратной манере уже называет не иначе как "президентский харассмент".