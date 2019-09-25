Росстат: до конца сентября сократят около 50 тысяч россиян

Более 50 тысяч россиян могут потерять работу до конца сентября — из-за сокращения штата или ликвидации фирмы. Такой вывод делают "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Причем, эти цифра не является шокирующей - ведь за аналогичный период с 2016 года она минимальна. Сокращаемые работники составляют менее 1 десятой процента от всех работающих в стране, а это 75,6 миллиона человек.

Больше всего людей уволят на обрабатывающих производствах — более 12,5 тысяч человек. Затем следуют госслужба, армия и соцобеспечение — около 8 тысяч. На третьем месте образование — здесь уволят почти 5 тысяч сотрудников.

"Громкие" цифры не впервые будоражат умы работников и работодателей. Так, совсем недавно, в августе 2019 года всех взволновали данные, приведенные депутатом Олегом Шеиным, что работы, не требующей спецобразования, лишатся 15 миллионов россиян. Ему возразил зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков, назвав такую цифру "футуристикой" и "апокалиптическим вариантом".