Лавров рассказал о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Ситуация с невыдачей американских виз российской делегации вынуждает ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. Об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, Москва ранее уже вносила предложение не проводить сессию Комиссии по разоружению на территории США.

Сергей Лавров добавил, что подходящим местом для штаб-квартиры ООН был бы российский город Сочи — как это предлагал Иосиф Сталин, передает телеканал "Россия 24".

Говоря о ситуации с Украиной, глава российского Министерства иностранных дел отметил, что недавний обмен удерживаемыми оздоровил отношения между Киевом и Москвой, и это может способствовать созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу.