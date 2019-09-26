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26 сентября 201915:59

Спутник Минобороны вышел на расчетную орбиту

В четверг, 26 сентября, от разгонного блока "Фрегат" отделился военный спутник "Союз-2.1б", который ранее запустили с космодрома Плесецк.

В настоящее время космический аппарат, созданный в интересах Минобороны, успешно выведен на орбиту, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства. Запуск стартовал с космодрома в 10:46 по московскому времени.

Данный космический аппарат — это третий спутник новой российской единой космической системы, которая предназначена для предупреждения о ракетном нападении.

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