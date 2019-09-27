Убийцу настоятеля монастыря в Переславле-Залесском нашли в тюрьме

Более трех лет ушло на расследование убийства настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря в Переславле-Залесском игумена Даниила, который был зарезан хлебным ножом в своей келье. Подозреваемого, как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, нашли в колонии, где он отбывал наказание за другое убийство. На этой неделе его привезли на место преступления.

Потрясшее весь Переславль-Залесский убийство было совершено утром 7 июля 2016 года — 42-летнего игумена нашли в келье с множеством колото-резанных ран. Первоначально в преступлении подозревали повара обители Александра Шулешова, который в тот же день исчез из монастыря. Однако сам он отрицал свою вину и вскоре вышел из СИЗО — доказать его причастность не удалось.

После этого следователи допросили более 3 тысяч человек, однако подозреваемого они нашли не на свободе, а в саратовской колонии, куда 31-летнего уроженца Владивостока Александра Авдеева отправили по решению суда — "за аналогичное преступление" он получил шесть лет лишения свободы.

На допросе мужчина признался, что расправился с игуменом Даниилом после того, как похитил у него 1 миллион рублей. За убийство Авдееву грозит до 20 лет колонии.