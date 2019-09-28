На западе Словакии разбился истребитель МиГ-29

А западе Словакии во время тренировочного полета разбился истребитель МиГ-29. Он вместе с другим истребителем совершал тренировочный полет. Крушение произошло возле города Злате-Моравце. Пилот катапультировался, передает ТАСС. Его судьба пока не выяснена.

На место крушения истребителя ВВС Словакии выехал министр обороны страны Петер Гайдош.