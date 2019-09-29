Киев хочет наладить пассажирские перевозки в Крым

Власти Украины собираются возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым, рассказал министр инфраструктуры страны Владислав Криклий. Строятся контрольные пункты въезда-выезда "Чонгар" и "Каланчак" — по мнению министра, их построят вовремя в соответствии с задачей, поставленной президентом Украины.

На вопрос, планируются ли официальные пассажирские перевозки в Крым, Криклий в интервью "Радио "Свобода" ответил: "Обязательно". Конкурсы для перевозчиков, по его словам, будут проводиться местными властями при участии министерства инфраструктуры.

Авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, напоминает ТАСС. 27 декабря 2014 года Совет национальной безопасности Украины запретил регулярные пассажирские перевозки в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.

В июле этого года президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на КПП "Чонгар" в Херсонской области заявил, что полное обустройство украинских контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом должно завершиться до конца 2019 года.

Первые улучшения на границе будут заметны уже 15 ноября, пообещал тогда новый глава Херсонской администрации Юрий Гусев. Окончательные преобразования путешественники, по его словам, заметят в конце года, когда там появятся сервисные центры с автовокзалами и центрами предоставления административных услуг.