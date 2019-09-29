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29 сентября 201920:39 Борис Максудов

Латвийские власти проигнорировали 75-летие освобождения узников Саласпилса

Латвийские власти проигнорировали 75-летие освобождения узников Саласпилса

Под Ригой на месте бывшего концлагеря Саласпилс почтили память погибших там людей. В этот день исполнилось ровно 75 лет со дня освобождения узников. На церемонию приехали россияне и делегация из Белоруссии, но латвийские власти мероприятие проигнорировали. Именно по их инициативе не так давно изменили даже концепцию мемориального комплекса. По документам, из концлагеря, где убивали в основном детей, он превратился в исправительно-трудовое учреждение.

- Мама рано умерла, бабушка, младшая сестра, потому что все прошли через этот лагерь.

Для Елены Грибун это — больше чем трагическая страница в истории. Через балтийский Освенцим прошла вся ее семья и она сама. Лагерь Саласпилс под Ригой: по данным историков, только за год фашисты уничтожили здесь сотни детей, многим из которых не было и шести лет. Их кровь брали для раненых солдат Вермахта. Это документально подтвержденные данные, которые латвийские власти стараются забыть.

"Даже музей передали так, как им надо. В три яруса нары были. Я, помню, на втором этаже была. Этого снимка нет. Нет снимка, где женщины кого-то тащат. Нет снимка, где мы голые в баню ходим", — говорит председатель Латвийской ассоциации бывших малолетних узников концлагерей Елена Грибун.

Лагерь смерти, который латвийские историки теперь старательно пытаются переделать в трудовой, по данным советских исследователей, унес жизни 100 тысяч человек. Расстреливали не всех — способы были куда изощренней. Загнанные сюда мирные жители умирали от истощения, медицинских экспериментов, газовых камер и болезней. Сегодня определить точное количество жертв невозможно: в 44-м при наступлении советских войск латвийские полицейские сожгли архив.

"Современные латышские историки называют цифру до двух тысяч человек. Это странная цифра — буквально до человека они подсчитали. Но это абсолютно глупая цифра, она взята с потолка", — говорит историк Влад Богов.

В день освобождения концлагеря — 29 сентября — сюда приходят десятки людей: потомки тех, кто навсегда остался в земле Саласпилса, и бывшие узники. Совсем закрыть мемориал местные власти не могут — слишком много свидетелей и документов, что сохранили память об изуверствах. Но для официальной Риги этого места как бы нет. Уже который год в ответ на все приглашения почтить память погибших здесь — тишина.

"Только в XX веке Европа стала матерью двух мировых войн. Европа стала матерью фашизма. Повториться это не должно. Но это не повторится только при одном условии — если мы все с нашей гражданской позицией, с нашей памятью, с нашей совестью будем в ладу", — говорит Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Латвии Евгений Лукьянов.

На черно-белых снимках — глаза маленьких узников Саласпилса. Фотографии — как немые свидетели лагерного ада: десятки кадров от пылающих деревень Белоруссии, откуда свозили пленных, до замученных до смерти стариков, женщин и детей. Семьдесят пять лет назад советские войска, казалось бы, поставили точку в этой трагедии. Однако у латвийских политиков, похоже, сейчас другое мнение.

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