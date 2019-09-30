"В фотошопе забанили?" Водонаева продемонстрировала публике три ноги

В "Инстаграме" модели и телеведущей Алены Водонаевой – шквал комментариев под очень странной фотографией.

Она решила подкинуть поклонникам "летних, красивых фоток" из Калифорнии, но с одной из них явно что-то не то.

Пользователи заметили, что на снимке у Водонаевой три ноги. Из-за этого модель уже кто-то иронично назвал "триногой" и "ногастиком", кто-то предположил, что Алену "забанили в фотошопе", а кто-то, что она чужую ногу в снимок вставила, а свою убрать забыла.

Впрочем, есть и оптимистичные комментарии. Так, один из пользователей пишет: "Ничего, три ноги — это даже мало, посмотрите на осьминога. Есть куда стремиться".