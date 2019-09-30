Мосгорсуд: ряд публикаций по делу Устинова сводился к травле судьи Криворучко

В Московском городском суде сообщили, что приветствуют взвешенные и ответственные аналитические рассуждения, отражающие неравнодушное отношение общества к процессу отправления правосудия. При этом, как отмечает ведомство, содержание ряда публикаций, связанных с делом актера Павла Устинова, говорит о неуважении к суду, а также провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Мосгорсуда. В нем отмечается, что рассмотрение уголовного дела вызвало широкий общественный резонанс, стало причиной множества публикаций в СМИ и социальных сетях. В ведомстве подчеркнули, что некоторые из них содержали недопустимую критику в адрес судебной системы, а также сводились к откровенной травле председательствующего по делу судьи.

В Мосгорсуде сообщили, что авторы ряда статей в СМИ допускали грубые суждениия о законности вынесенного судебного акта, основываясь лишь на собственных представлениях о произошедшем. В заявлении ведомства отмечается, что это свидетельствует о низком уровне правовой культуры, а также безответственном отношении их авторов к истинным последствиям таких высказываний и рассуждений.

В Мосгорсуде рассказали, отсылаясь к вынесенному в понедельник, 30 сентября, решению по делу Павла Устинова, что по результатам изучения материалов дела, а также представленных доказательств, судебная коллегия сочла вину осужденного доказанной. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что нет оснований полагать, что в действиях Устинова отсутствует состав преступления.

Российского актера Мосгорсуд приговорил к одному году лишения свободы условно, ранее его осудили на 3,5 года колонии общего режима. Причиной приговора стало применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции в центре столицы 3 августа.