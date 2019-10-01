Первая цифровая и последняя бумажная: какой будет перепись населения в 2020 году

Около 40 миллионов демографических событий — рождений и смертей, браков и разводов, переездов на новое место жительства до сих пор не вписаны в историю нашей страны. На вопрос о том, из кого сегодня состоит Россия, в следующем году ответит первая электронная перепись населения. На событие всероссийского масштаба, по данным Росстата, направят 33 миллиарда рублей, почти 7 из которых будут потрачены на планшеты.

Это случается раз в десять лет. Стоит очень дорого, а приносит еще больше. В России пошел обратный годовой отсчет до начала переписи 2020. Росстат презентовал новый дизайн и во многом новую философию того, как будет выглядеть перепись. Она всегда была выдержанным строгим мероприятием c большим количеством бумаг. Теперь все будет иначе — яркие цвета, которые символизируют уникальный колорит природы России и все ее разнообразие, технологичность.

Впервые принять участие в переписи можно будет онлайн через портал Госуслуг. На цифру перейдут и те, кто будет проводить опрос.



"Это первая цифровая и последняя бумажная перепись. Переписчики пойдут не с бумажными анкетами, а с электронными планшетами, у них будет цифровые карты. Информация сразу будет поступать в режиме реального времени, а не как раньше", — прокомментировал руководитель Федеральной службы государственной статистики России Павел Малков.

До переписи ровно год, но сотрудников Росстата с планшетами на улицах можно встретить уже сейчас. Они сверяют адреса, ведь карты, пусть даже и электронные, нередко ошибаются.

После переписи себя увидит страна, и будут современные ответы на вопросы — сколько нас и какие мы, где и что нужно строить, кому и чем помочь. Это как энциклопедия реальной жизни. Недаром перепись проводят во всем мире. В некоторых странах, например, в США, участие обязательно. У нас добровольно — традиция с 19 века. Первая всеобщая перепись состоялась в 1897 году. Сохранилась подлинная холщовая сумка переписчика того времени. Именно с такой ходил писатель-доброволец, счетчик Антон Павлович Чехов. Он страшно ругался на конструкцию сумки — переписные листы в нее полностью не помещались, чернильница постоянно проливалась. Но это была лишь малая часть тех трудностей, с которыми столкнулись при организации всеобщей переписи на территории огромной страны. В то время нужно было преодолевать большие расстояния, а тысячи владеющих грамотой переписчиков надо было еще поискать. В итоге справились. Это в ходе той переписи царь Николай II в графе "род деятельности" написал знаменитое "Хозяин земли русской". В результате масштабных трудов в России в целом насчитали 125 миллионов 640 тысяч 21 человека плюс еще 211 душ, которых никто не смог учесть, но они точно имелись на далекой Чукотке.

"Знали, что кочуют 211 человек, но добраться было невозможно. Могли бы просуммировать, но нет, было очень честно, сами не видели, поэтому написали так", — поделился ведущий эксперт Росстата Андрей Астафьев.

Неизменно, отвечая на вопрос о семейном положении, мужчины гораздо чаще говорят, что холосты, а женщины, что замужем. Это уже из области психологии. Во всем другом статистика допускает меньше ошибок. После проведения новой цифровой переписи в 2020 году мы узнаем себя гораздо лучше.