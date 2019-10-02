Нидерланды требуют изучить роль Украины в катастрофе рейса МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от правительства страны изучения роли Украины в крушении Boeing-777, выполнявшего рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Данное предложение поддержали все партии, участвовавшие вечером во вторник, 1 октября, в дебатах в главном законодательном органе страны. Документ появился на сайте парламента.

В нем депутаты отметили, что дальнейшее изучение фактов необходимо для внесения ясности в вопрос закрытия воздушного пространства над и вокруг восточной Украины. Они потребовали от правительства рассмотреть варианты, существующие для проведения дальнейшего изучения фактов, и доложить о результатах нижней палате парламента Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок довольно осторожно отреагировал на предложение депутатов. Он повторил звучавшие ранее заявления о том, что с юридической точки зрения правительство страны не видит оснований для этого. Также министр подчеркнул, что изучение фактов будет нелегкой задачей, так как для этого понадобится сотрудничество со стороны Украины и России. Однако в итоге Блок не стал возражать против рассмотрения возможностей с целью изучения фактов по ситуации с незакрытым воздушным пространством, сообщает ТАСС.

Пассажирский Boeing-777, принадлежавший компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек – граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия в регионе, Украина не стала закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа – в нее вошли представители Малайзии, Украины, Нидерландов, Австрии и Бельгии.

В июне текущего года следственная группа сообщила, что ей удалось установить четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17. В их числе– трое россиян (Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Олег Пулатов и Сергей Дубинский). Гражданин Украины Леонид Харченко является четвертым подозреваемым. 9 марта 2020 года должен начаться судебный процесс над подозреваемыми.