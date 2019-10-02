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2 октября 201920:48

"60 минут" и "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" получили премию ТЭФИ

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Программа "60 минут" телеканала "Россия 1" получила премию ТЭФИ в номинации "Общественно-политическое ток-шоу прайм-тайма". Кроме того, лучшим дневным ток-шоу названа передача "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".

Актер и режиссер Федор Бондарчук получил премию ТЭФИ в номинации "Интервьюер" за программу "Кино в деталях", которая транслируется на телеканале СТС. Он рассказал, что ждал этого 15 лет, но жалеет о том, что не успел поговорить с такими людьми, как Марк Захаров, Георгий Данелия.

В тройку финалистов в номинации "Интервьюер" также вошли телеведущая Наиля Аскер-заде с программой "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" и Алексей Ягудин с программой "Тает лед с Алексеем Ягудиным".

Борис Корчевников, принимая награду за победу в категории "Дневное ток-шоу", отметил, что все люди, которые с ним на сцене, которые делают программу, все очень искренне влюбляются в судьбу каждого человека, потому они и получили награду.

Телеведущая Регина Тодоренко названа победителем в номинации "Ведущий утренней программы" за передачу "Регина+1" на телеканале "Пятница".

Передача "Агора" телеканала "Культура" получила премию ТЭФИ в категории "Информационно-аналитическая итоговая программа". Михаил Швыдкой признан лучшим ведущим в данной номинации. Телеведущий отметил, что очень просил не вручать ему премию, поскольку его большой коллектив заслуживает награды не меньше. Швыдкой отдал свою награду дочери журналиста, народного артиста СССР Ираклия Андроникова, который, по его словам, сделал разговор великим телевизионным жанром.

Тройку лидеров в категории "Информационно-аналитическая итоговая программа" замкнули "Центральное телевидение" (НТВ) и "Добров в эфире" (РЕН ТВ).

Сериал "ИП Пирогова" принес первую награду телеканалу "Супер" в номинации "Дневной телевизионный сериал".

В категории "Программа для детей и юношества" победу одержала передача "Орел и решка. Семья" телеканала "Пятница". Также за награду боролись "Голос. Дети" (Первый канал) и "С чего начинается футбол". ФК "Чертаново" (Матч ТВ).

Первое место в номинации "Юмористическая программа/шоу" досталось программе "Вечерний Ургант" (Первый канал). За победу также боролись Comedy Club (ТНТ) и Stand Up (ТНТ).

Торжественная церемония вручения премии прошла в Московском театре мюзикла. Награды ТЭФИ получили журналисты и программы в 14 номинациях.

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