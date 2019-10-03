В Туве нашли живым пять дней блуждавшего в тайге мальчика

Пять суток ушло на поиски пропавшего в конце сентября в тайге 12-летнего мальчика — в четверг ребенка нашли в пяти километрах от места, откуда он вышел в родное село, сообщает СКР. Спасенного сняли на видео.

За кедровыми орехами семья из поселка Ий Тоджинского района Тувы выдвинулась 28 сентября в местечко Хоор-Арга, что в 20 километрах от родных мест. На следующий день мальчик отправился домой, но в село так и не вернулся. Отец с родственниками самостоятельно организовали поиски, но найти ребенка им не удалось — они обнаружили только брошенный мешок с орехами.

На протяжении пяти дней сотрудники МЧС, волонтеры, военнослужащие и местные жители — всего более 150 человек — прочесывали местность. Удача улыбнулась им в четверг утром — пропавшего нашли под деревом в пяти километрах от избушки на заимке, где остановились его родственники.

В ближайшее время мальчика доставят на вертолете в больницу в поселке Тоора-Хем. По предварительным данным, он неплохо себя чувствует.