Тема:

Ситуация на Украине 29 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
5 октября 201915:53

Зеленского призывали не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Региональные депутаты призвали президента Украины Владимира Зеленского и Верховную раду не допустить реализации "формулы Штайнмайера", сообщает РИА Новости.

Призыв был сформулирован сегодня на заседании Хмельницкого облсовета. В обращении к президенту и парламенту говорится, что придавать особый статус так называемым "оккупированным территориям" нельзя ни при каких условиях. Помимо этого, депутаты требуют привлечь к уголовной ответственности и лишить украинского гражданства тех, кто "предал украинское государство". Факт предательства, по мнению народных избранников, заключается в работе на администрацию "оккупантов" и участие в боевых действиях.

 

Так называемая "формула Штайнмайера" была согласована Контактной группой по Украине во вторник. Согласно ей, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вводится закон об особом порядке местного самоуправления.

Власти Украины в апреле 2014 года начали против самопровозглашенных ЛНР и ДНР военную операцию. Территории заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Ранее по теме

Сейчас

15:29

Зеленского призывали не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

14:35

МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик

12:18

Совладелец "Теремка" Роман Фукс объявлен в розыск

11:41

Трусова исполнила четыре четверных прыжка

21:21

Названа победительница конкурса "Учитель года"

20:09

По запросу США: Бьянки задержан вслед за Коршуновым

19:31

США отменят визы для граждан Польши

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик

МИД Ирана не подтвердил скорое освобождение Юлии Юзик

1 час назад
Новое устройство Украины решили распространить на Крым и Донбасс

Новое устройство Украины решили распространить на Крым и Донбасс

27 минут назад
Душили и резали: студентку-отличницу убили, пока родителей не было дома

Душили и резали: студентку-отличницу убили, пока родителей не было дома

2 часа назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 6 октября

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

7 октября

12:15

Объявление Нобелевских лауреатов по физиологии и медицине
Все трансляции
Зеленского призывали не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

Зеленского призывали не допустить реализации "формулы Штайнмайера"

24 минуты назад
Прозвучал призыв есть детей ради спасения экологии

Прозвучал призыв есть детей ради спасения экологии

1 час назад
Сальхов, лутц и два тулупа: Трусова исполнила четыре четверных прыжка

Сальхов, лутц и два тулупа: Трусова исполнила четыре четверных прыжка

4 часа назад
Украинцев массово лишают венгерских паспортов

Украинцев массово лишают венгерских паспортов

3 часа назад
Экс-депутата задрал на охоте медведь

Экс-депутата задрал на охоте медведь

6 часов назад
Ведущий "60 минут" Евгений Попов объяснил, зачем нужно обсуждать Украину

Ведущий "60 минут" Евгений Попов объяснил, зачем нужно обсуждать Украину

4 часа назад
"Теремок" отреагировал на объявление в розыск Романа Фукса

"Теремок" отреагировал на объявление в розыск Романа Фукса

32 минуты назад
В России сокращается зимний период

В России сокращается зимний период

1 час назад
Что делать при нападении собаки. Советы МЧС

Что делать при нападении собаки. Советы МЧС

8 часов назад
Соловьев поведал о "реинкарнации Яценюка"

Соловьев поведал о "реинкарнации Яценюка"

1 час назад
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

200 человек на одной сцене: Дом музыки представит проект Concerto grandioso

02.10.2019 12:42
Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

Нужна помощь: Алисе Литуевой требуется курсовое лечение

30.09.2019 08:09
"Оренбург" загнал "Динамо" в зону вылета

"Оренбург" загнал "Динамо" в зону вылета

7 минут назад
Опубликованы кадры масштабного ДТП на трассе Москва - Петербург

Опубликованы кадры масштабного ДТП на трассе Москва - Петербург

33 минуты назад
Украинские беспилотники сравнили с детскими самолетиками

Украинские беспилотники сравнили с детскими самолетиками

1 час назад
В Москве прошел Слет Аниматоров-2019

В Москве прошел Слет Аниматоров-2019

1 час назад
В Сарове водитель потерял сознание и врезался в жилой дом. Видео

В Сарове водитель потерял сознание и врезался в жилой дом. Видео

1 час назад
Льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться около 300 тысяч молодых семей

Льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться около 300 тысяч молодых семей

1 час назад
100 дней до поезда: в Крыму все готово для запуска поездов на материк

100 дней до поезда: в Крыму все готово для запуска поездов на материк

1 час назад
"Спартак" обретет тренера в понедельник

"Спартак" обретет тренера в понедельник

1 час назад
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом

2 часа назад
Морозов – Залкалиани: смените риторику

Морозов – Залкалиани: смените риторику

2 часа назад
"Ахмат" выиграл первый матч под руководством Шалимова

"Ахмат" выиграл первый матч под руководством Шалимова

2 часа назад
В Татарстане пенсионер восстановил старинный подвесной мост

В Татарстане пенсионер восстановил старинный подвесной мост

3 часа назад
"На земле и с воздуха": Турция готова к операции в Сирии

"На земле и с воздуха": Турция готова к операции в Сирии

3 часа назад
Сбежавший автокран рухнул в Фонтанку в центре Петербурга. Видео

Сбежавший автокран рухнул в Фонтанку в центре Петербурга. Видео

3 часа назад
Появилось видео с авиадебоширом, "вернувшим" самолет во Внуково

Появилось видео с авиадебоширом, "вернувшим" самолет во Внуково

4 часа назад
Из-за самокатов, роликов и скейтов могут изменить ПДД

Из-за самокатов, роликов и скейтов могут изменить ПДД

4 часа назад
В Москве продлят несколько линий метро

В Москве продлят несколько линий метро

4 часа назад
40 лет под санкциями: как живут в Иране

40 лет под санкциями: как живут в Иране

4 часа назад
Российские новостройки перестали дорожать

Российские новостройки перестали дорожать

5 часов назад
МЧС просит жителей Курил не покидать дома

МЧС просит жителей Курил не покидать дома

6 часов назад
Ученые открыли уникальный эффект вареной картошки

Ученые открыли уникальный эффект вареной картошки

6 часов назад
Техновидение. Робопсы взялись за работу, а Microsoft — за смартфоны

Техновидение. Робопсы взялись за работу, а Microsoft — за смартфоны

04.10.2019 12:32
"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

"Аэрофлот" проводит фотоконкурс "Россия удивляет"

04.10.2019 11:30
Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

Телеканал "Наука" покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии-2019 в прямом эфире

03.10.2019 17:45

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку