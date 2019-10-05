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5 октября 201920:57

Дубль Соболева принес "Крыльям Советов" победу над "Сочи"

ПФК Крылья Советов

Футболисты самарским "Крыльев Советов" на выезде встречались с клубом "Сочи" в рамках 12-го тура чемпионата России. Гости взяли верх над хозяевами поля со счетом 2:0. Дубль у победителей оформил Александр Соболев.

22-летний форвард отличился на 4-й и 69-й минутах матча. Соболев мог стать автором хет-трика, однако не реализовал пенальти: Сослан Джанаев отразил удар нападающего. Тем не менее это не помешало игроку самарского клуба с десятью забитыми мячами возглавить гонку бомбардиров.

"Крылья Советов" набрали 14 очков и поднялись на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. "Сочи" с 12 баллами расположились на 13-м месте.

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