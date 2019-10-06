"Питтсбург" без помощи Малкина разгромил "Коламбус"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2019/20. В Питтсбурге местные "Пингвинз" принимали на своей площадке "Коламбус Блю Джекест". Хозяева льда разгромили гостей со счетом 7:2.

В составе победителей по дублю оформили Джаред Маккан и Патрик Хорнквис. Также отличились Теодор Блюгер, Крис Летанг и Маркус Петерссон. У проигравших шайбы забросили Закари Веренски и Густав Нюквист.

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин результативными действиями не отметился. Во втором периоде он получил травму и больше не лед не вернулся. Без набранных очков остался и защитник "Коламбуса" Владислав Гавриков.