Владимир Путин отмечает 67-летие

В понедельник, 7 октября, президент России Владимир Путин встретит свой 67-й день рождения. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что этот день глава государства проведет на природе в кругу родных и близких.

Как сообщалось, накануне своего для рождения Владимир Путин побывал в сибирской тайге, где наслаждался осенней природой. Как известно, подобная возможность даже в такой этот день у главы государства выпадает не часто, напоминает ТАСС.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что у Владимира Путина не бывает и полноценных выходных, а свободное время он проводит, занимаясь спортом и встречаясь с родными и близкими. Даже в выходные дни президенту России поступают доклады из министерств и ведомств, появляются вопросы, требующие решения главы государства. Не прекращается и документооборот: многие документы не вступят в силу без подписи главы государства.

Справляться с нагрузками российскому лидеру помогают занятия спортом: на это он, по словам пресс-секретаря, он ежедневно тратит около полутора часов.