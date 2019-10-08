Актриса Наталья Бочкарева вышла на связь с журналистами после слухов об исчезновении

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева после того, как в СМИ появились сообщения о ее исчезновении, вышла на связь с журналистами и рассказала о состоянии своего здоровья.

Ранее средства массовой информации, ссылаясь на соседей актрисы, сообщили о ее исчезновении – якобы Бочкарева перестала появляться на улице и выходить на связь. Друг актрисы Андрей Ковалев объяснил это тем, что Наталья не хочет ни с кем общаться. Он рассказал, что актриса никуда не уехала из своей квартиры, просто не выходит из дома.

На вопросы о своем здоровье Наталья Бочкарева ответила, что чувствует себя хорошо. Она отказалась говорить о своих дальнейших планах, ответив лишь: "Вы скоро все узнаете".

В конце сентября текущего года в СМИ появилась информация, что актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.

После этого представители МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения был обнаружен пакетик с кокаином. По данным источника в правоохранительных органах, речь шла именно о Бочкаревой, напоминает РИА Новости. В отношении актрисы было возбуждено уголовное дело. Бочкареву отпустили под подписку о невыезде.

Сама Наталья и ее представители опровергают все сообщения об инциденте.