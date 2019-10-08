Басманный суд продлил домашний арест Майклу Калви

Во вторник Басманный суд Москвы продлил домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера его компании Филиппа Дельпаля до 13 декабря, передает РИА Новости.

Фигуранты одного из самых громких за последние годы уголовных дел обвиняются в хищении 2,5 миллиардов рублей у банка "Восточный"​​​. Сами бизнесмены вину не признают.

При этом судья Наталия Дударь отклонила предложенные защитой обоих иностранцев залоги по 5 миллионов рублей. Во время заседания Калви повторил, что хищений не было, а деньги банка использованы для погашения его долгов.

Американец утверждает, что экспертизы указывают, что "компания, чьи акции передали, прибыльная и растет". Однако в СК РФ заявляют, что "Восточный" по наущению топ-менеджеров Baring Vostok купил пакет акций International Financial Technology Group за 2,5 миллиарда рублей, тогда как его настоящая стоимость, по мнению следствия, только 600 тысяч.

Как отметил следователь, расследование должно завершиться к Новому году.