Берлускони из Сочи рассказал о новой встрече с Путиным

83-летний итальянский экс-премьер Сильвио Берлускони съездил в Сочи. Здесь он встретился с Владимиром Путиным и поздравил президента России с днем рождения. Ветеран итальянской политики написал 8 октября с свой Facebook, что обсудил с Путиным итало-российские отношения и международную ситуацию.

Избранный в Европарламент Сильвио Берлускони не впервые гостит у Путина. Их связывает искренняя дружба, поясняет ТАСС. В 2018 году Берлускони уже публиковал у себя в соцсетях фотографию из Сочи. Также Путин и Берлускони встречались в Риме, куда президент России приезжал 4 июля 2019 года с официальным визитом. Путин и Берлускони встретились в аэропорту, куда глава российского государства направился после встреч с Папой Римским Франциском и переговоров с руководством Италии.

Два политика обмениваются поздравлениями на день рождения: 29 сентября Берлускони поздравлял Путин, теперь Берлускони поздравляет своего друга с 67-летием.

При этом дружба Путина и Берлускони не прерывалась и тогда, когда Берлускони не занимал никаких постов, и после приговора по делу о мошенничестве в его компании Mediaset. Одна из встреч Берлускони и Путина прошла после 2014 года в Крыму. И Киев тут же включил бывшего итальянского премьера в свой черный список.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что свой день глава российского государства "планирует провести на природе, в кругу родных и близких". Не обманул: пост Берлускони – лишнее тому подтверждение.