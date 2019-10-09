Утечку газа после аварии на востоке Москвы ликвидировали

В результате повреждения газопровода после дорожно-транспортного происшествия в Перовском проезде на востоке Москвы никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус въехал в жилой дом, повредив газовую магистраль. На месте происшествия была интенсивная утечка газа.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя генерального директора по связям с общественностью "Мосгаза" Дарью Распопову, заявка о повреждении настенного газопровода по адресу Перовский проезд, дом 35, строение 3 поступила в 19:59. В настоящее время ситуация находится под контролем. Перекрыты запорные устройства, локализована утечка газа. При этом в "Мосгазе" отметили, что жильцов дома не эвакуировали.

На месте происшествия работают экстренные службы. Угрозы людям нет, москвичи не отключаются от газоснабжения.

В аварии пострадал водитель. По словам очевидцев, пассажиры в салоне автобуса отсутствовали. В районе инцидента было полностью перекрыто движение.