Еще один журналист подвергся нападению в Мексике

На западе Мексики вооруженному нападению подвергся руководитель новостного интернет-портала "Обсервадор сьюдадано" Мануэль Альфар, получивший несколько ударом ножом в живот от неизвестного. Нападавший скрылся.

Раненый журналист был экстренно госпитализирован и прооперирован, его состояние оценивается как тяжелое, передает ТАСС.

С 2000 года в Мексике были убиты не менее 150 сотрудников СМИ, из них в текущем году — более 10. По данным местной прокуратуры, 99 практически все правонарушения в отношении мексиканских журналистов остаются безнаказанными.