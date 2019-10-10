Турецкая пехота вошла в Телль-Абъяд. Курдов не видно

Турецкие военные подразделения сегодня утром вошли в черту сирийского города Телль-Абъяда. По данным СМИ, обнаружить позиции вооруженных курдских отрядов, которые находились там до начала операции "Источник мира", пока не удалось. Перестрелок не слышно.

Также с утра возобновились обстрелы целей в городах Камышлы и Рас-эль-Айн и расположенных рядом с ними деревнях. Ликвидированы пять членов курдских "Сил народной самообороны", передает ТАСС. Наступление наземных сил проходит восточнее Рас-эль-Айна. Турецкие военные уже взяли под свой контроль несколько деревень.

Вдоль сирийско-турецкой границы постоянно курсируют истребители ВВС Турции, а также боевые и разведывательные беспилотники.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военных действий на севере Сирии 9 октября. Операция под названием "Источник мира" началась с авиаударов по позициям курдских формирований. Позднее началась наземная часть операции.

Сирийские власти ранее назвали операцию "вопиющим нарушением международного права" и заявили о решимости противостоять вторжению всеми средствами.