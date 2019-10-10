Зеленский исключил военный вариант возврата Донбасса и Крыма

Военный вариант возвращения Донбасса и Крыма полностью исключает президент Украины Владимир Зеленский. "Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь", — заявил он в прямом эфире украинских телеканалов.

Зеленский признался, что рассчитывает найти пути, благодаря минскому и нормандскому формату. Глава украинского государства подчеркнул свои приоритеты: сначала говорим о людях, потом о территориях. Украинское общество не голосовало за президента, который бы объявил войну и ввел военное положение на Украине, процитировало Зеленского РИА Новости.

Также в нормандском формате надо, по мнению шестого президента Украины, обсуждать и амнистию. Зеленский напомнил, что закон о ней уже принят, где-то в тумбочке лежит. При этом президент Украины подчеркнул, ему неизвестно, почему этот закон приняли, но на подпись его предшественнику так и не передали. И никто на этот вопрос Зеленскому ответить не смог. Поэтому, продолжил украинский президент, что это будет за закон и какая амнистия – будет обсуждаться в нормандском формате, лидерами России, Германии, Франции и Украины.

По его словам, надо точно определить, кто подпадает под амнистию, касается ли она гражданских лиц. Президент Украины пояснил, что хочет встретиться с Путиным, но "все против".

Нормандский формат, подчеркнул Зеленский на встрече с десятью приглашенными журналистами в киевском фудмаркете, это и возможность хотя бы возвращения к обсуждению вопроса Крыма. Особо президент Украины подчеркнул, что "формула Штайнмайера" относится к решению конфликта в Донбассе, для обсуждения крымского вопроса он отношения не имеет. Впрочем, признал Зеленский, крымский вопрос — "сложная история".

На это уже поступила первая реакция из России. Предложение Зеленского не стоит даже рассматривать как предмет для обсуждения, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Тут даже нет никакой идеи, подчеркнул он. По его словам, Крым – составная часть Российской Федерации, и этот вопрос закрыт навсегда.

"Мы же не включаем вопрос Харьковской области в "нормандский формат" или вопрос Львовской области в пересмотр итогов Ялтинской или Потсдамской конференции", — подчеркнул Ефим Фикс.

На референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией проголосовало 96,7 процента крымчан и 95,6 процента севастопольцев. 18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении Крыма и Севастополя в состав России.

Киев итоги референдума не признал. Более того, начал в Донбассе военную операцию против жителей Луганской и Донецкой областей, не признавших итоги государственного переворота на Майдане. 10 октября 2019 года Киев в третий раз сорвал начало разведения конфликтующих сторон в районах Петровского и Золотого. Именно готовность выполнять минские соглашения для Киева — показатель готовности его участия в переговорах в нормандском формате и условие для их начала.