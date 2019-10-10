Тема:

Ситуация на Украине 1 час назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
10 октября 201913:42

Зеленский исключил военный вариант возврата Донбасса и Крыма

Assosiated Press

Военный вариант возвращения Донбасса и Крыма полностью исключает президент Украины Владимир Зеленский. "Я как президент не готов терять наших людей, поэтому выбрал дипломатический путь", — заявил он в прямом эфире украинских телеканалов.

Зеленский признался, что рассчитывает найти пути, благодаря минскому и нормандскому формату. Глава украинского государства подчеркнул свои приоритеты: сначала говорим о людях, потом о территориях. Украинское общество не голосовало за президента, который бы объявил войну и ввел военное положение на Украине, процитировало Зеленского РИА Новости.

Также в нормандском формате надо, по мнению шестого президента Украины, обсуждать и амнистию. Зеленский напомнил, что закон о ней уже принят, где-то в тумбочке лежит. При этом президент Украины подчеркнул, ему неизвестно, почему этот закон приняли, но на подпись его предшественнику так и не передали. И никто на этот вопрос Зеленскому ответить не смог. Поэтому, продолжил украинский президент, что это будет за закон и какая амнистия – будет обсуждаться в нормандском формате, лидерами России, Германии, Франции и Украины.

По его словам, надо точно определить, кто подпадает под амнистию, касается ли она гражданских лиц. Президент Украины пояснил, что хочет встретиться с Путиным, но "все против".

Нормандский формат, подчеркнул Зеленский на встрече с десятью приглашенными журналистами в киевском фудмаркете, это и возможность хотя бы возвращения к обсуждению вопроса Крыма. Особо президент Украины подчеркнул, что "формула Штайнмайера" относится к решению конфликта в Донбассе, для обсуждения крымского вопроса он отношения не имеет. Впрочем, признал Зеленский, крымский вопрос — "сложная история".

На это уже поступила первая реакция из России. Предложение Зеленского не стоит даже рассматривать как предмет для обсуждения, считает первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс. Тут даже нет никакой идеи, подчеркнул он. По его словам, Крым – составная часть Российской Федерации, и этот вопрос закрыт навсегда.

"Мы же не включаем вопрос Харьковской области в "нормандский формат" или вопрос Львовской области в пересмотр итогов Ялтинской или Потсдамской конференции", — подчеркнул Ефим Фикс.

На референдуме 16 марта 2014 года за воссоединение с Россией проголосовало 96,7 процента крымчан и 95,6 процента севастопольцев. 18 марта президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении Крыма и Севастополя в состав России.

Киев итоги референдума не признал. Более того, начал в Донбассе военную операцию против жителей Луганской и Донецкой областей, не признавших итоги государственного переворота на Майдане. 10 октября 2019 года Киев в третий раз сорвал начало разведения конфликтующих сторон в районах Петровского и Золотого. Именно готовность выполнять минские соглашения для Киева — показатель готовности его участия в переговорах в нормандском формате и условие для их начала.

Ранее по теме

Сейчас

14:44

Донбасс опять обвиняет Киев в срыве развода сил

14:10

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

14:02

Эрдоган пригрозил ЕС отправкой сирийских беженцев

13:02

Зеленский исключил военный вариант возврата Донбасса и Крыма

11:24

Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

11:17

В сеть выложен манифест напавшего на синагогу в Галле

10:07

Турецкая пехота вошла в Телль-Абъяд

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

Лауреатами Нобелевской премии по литературе стали Ольга Токарчук и Петер Хандке

19 минут назад
Не лить помои на "Родник": Эрдоган пригрозил ЕС отправкой сирийских беженцев

Не лить помои на "Родник": Эрдоган пригрозил ЕС отправкой сирийских беженцев

20 минут назад
Зеленский исключил военный вариант возврата Донбасса и Крыма

Зеленский исключил военный вариант возврата Донбасса и Крыма

1 час назад

Трансляции

Форум "Россия - спортивная держава"
15:00

Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Мощный взрыв прогремел на заводе рядом с аэропортом на севере Австрии

Мощный взрыв прогремел на заводе рядом с аэропортом на севере Австрии

2 часа назад
Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

Сборная России сыграет против шотландцев в красной форме

1 час назад
180 целей за сутки: "Родник мира" заливает сирийский Курдистан

180 целей за сутки: "Родник мира" заливает сирийский Курдистан

1 час назад
Дочь Анатолия Папанова: "Мама жива, она в реанимации"

Дочь Анатолия Папанова: "Мама жива, она в реанимации"

2 часа назад
Глава онкоцентра им. Блохина: необходимо сокращать штат

Глава онкоцентра им. Блохина: необходимо сокращать штат

2 часа назад
10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на жилье

10 городов мира с самыми высокими темпами роста цен на жилье

8 часов назад
В сеть выложен манифест напавшего на синагогу в Галле

В сеть выложен манифест напавшего на синагогу в Галле

2 часа назад
Перед смертью продюсер Арцибашев отписал последней пассии все свое имущество

Перед смертью продюсер Арцибашев отписал последней пассии все свое имущество

1 час назад
Самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга

Самолет Ан-12 сел на брюхо в аэропорту Екатеринбурга

4 часа назад
"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

"Холодные берега": премьера детективного сериала на телеканале "Россия 1"

25 минут назад
Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

Аарон Майерс и трио С. Васильева представят шоу Jazz Revolution в Доме музыки

09.10.2019 08:55
Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

Новый блокбастер Бондарчука: "Вторжение" начнется 1 января

08.10.2019 15:20
"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

"Сирано де Бержерак": громкая премьера в "Театриуме"

08.10.2019 09:00
Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

Нужна помощь: Варе Прокопец требуется обследование - проверка работы донорского костного мозга

07.10.2019 09:31
Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

Помогите Злате с пороком сердца: девочке нужна срочная операция

03.10.2019 11:10
Соединение из томатов улучшает качество спермы

Соединение из томатов улучшает качество спермы

37 минут назад
Зеленский потерял связь с российскими артистами

Зеленский потерял связь с российскими артистами

55 минут назад
Тела двух бортпроводников нашли на съемной квартире в Подмосковье

Тела двух бортпроводников нашли на съемной квартире в Подмосковье

1 час назад
Муж налысо обрил жену из-за найденного в каше волоса

Муж налысо обрил жену из-за найденного в каше волоса

1 час назад
Севший на диету енот-толстяк из Кемерова за 10 дней скинул 300 граммов

Севший на диету енот-толстяк из Кемерова за 10 дней скинул 300 граммов

1 час назад
Внутренняя саламандра: люди восстанавливают хрящи подобно амфибиям

Внутренняя саламандра: люди восстанавливают хрящи подобно амфибиям

1 час назад
Разработчики родстера "Крым" раскрыли его плюсы и минусы

Разработчики родстера "Крым" раскрыли его плюсы и минусы

1 час назад
Пешеход на самокате: поправки в ПДД обещают внести очень быстро

Пешеход на самокате: поправки в ПДД обещают внести очень быстро

2 часа назад
В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

В Саратове около тысячи людей ищут пропавшую 9-летнюю девочку

2 часа назад
Октоберфест: сотни немцев лишились прав за езду в пьяном виде на самокатах

Октоберфест: сотни немцев лишились прав за езду в пьяном виде на самокатах

2 часа назад
Тихий ужас: самые опасные здания мира

Тихий ужас: самые опасные здания мира

2 часа назад
Живущая на помойке украинка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

Живущая на помойке украинка родила в 12 лет и отказалась от ребенка

2 часа назад
Самая шумная свадьба: в Дербенте 24 пары отпраздновали свадьбу на одном стадионе

Самая шумная свадьба: в Дербенте 24 пары отпраздновали свадьбу на одном стадионе

2 часа назад
Руководство Twitch объяснило, откуда берутся трансляции убийств

Руководство Twitch объяснило, откуда берутся трансляции убийств

2 часа назад
#ПоТок со Стасом Натанзоном. Выжить в Каракасе, самом опасном городе мира

#ПоТок со Стасом Натанзоном. Выжить в Каракасе, самом опасном городе мира

3 часа назад
В Москве снова продают знаменитый дом-яйцо

В Москве снова продают знаменитый дом-яйцо

3 часа назад
В московском супермаркете ребенок выпал из тележки на разбитую бутылку. Видео

В московском супермаркете ребенок выпал из тележки на разбитую бутылку. Видео

3 часа назад
В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

В Москве с начала года родились 315 Есений и 26 Хабибов

3 часа назад
Стюардесса подралась с пилотом на борту самолета

Стюардесса подралась с пилотом на борту самолета

3 часа назад
В ожидании зеленой ракеты: в Донбассе опять пытаются осуществить развод сил

В ожидании зеленой ракеты: в Донбассе опять пытаются осуществить развод сил

4 часа назад
Родители ответят за курящих детей

Родители ответят за курящих детей

4 часа назад
Проглотить ежа: новые капсулы с микроиглами избавят пациентов от уколов

Проглотить ежа: новые капсулы с микроиглами избавят пациентов от уколов

5 часов назад
Слух: Google покажет 5G-смартфон на следующей неделе

Слух: Google покажет 5G-смартфон на следующей неделе

5 часов назад
Журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

Журналистка Юлия Юзик вернулась в Москву

5 часов назад
Нефтяная система Эквадора заблокирована протестующими

Нефтяная система Эквадора заблокирована протестующими

8 часов назад
Носитель "Протон-М" вывел на орбиту 2 коммерческих спутника

Носитель "Протон-М" вывел на орбиту 2 коммерческих спутника

8 часов назад
Страны ОДКБ провели совместные учения в Нижнем Новгороде

Страны ОДКБ провели совместные учения в Нижнем Новгороде

9 часов назад
Двадцать процентов россиян страдают депрессией

Двадцать процентов россиян страдают депрессией

9 часов назад
Калининградские силовики обезвредили банду изготовителей контрафактного алкоголя

Калининградские силовики обезвредили банду изготовителей контрафактного алкоголя

9 часов назад
Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 октября 2019 года

Вечер с Владимиром Соловьевым. Эфир от 10 октября 2019 года

11 часов назад
1 432
Хейтерство в Сети: зачем норвежская наездница и красноярский депутат дразнили зрителей на YouTube

Хейтерство в Сети: зачем норвежская наездница и красноярский депутат дразнили зрителей на YouTube

13 часов назад
"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ловцы янтаря". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

07.10.2019 17:25

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку