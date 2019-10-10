Пять стран Европы - членов Совбеза ООН призвали Турцию остановить военную операцию в САР

В четверг, 10 октября, пять стран Европы – членов Совета Безопасности ООН обратились к Анкаре с призывом остановить операцию на северо-востоке САР, так как она не решит проблем безопасности Турецкой Республики. Об этом после закрытых консультаций в Совбезе ООН по ситуации на севере Сирии сообщил заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц. Он выступал от имени "европейской пятерки" членов Совета Безопасности ООН – Бельгии, Великобритании, Германии, Польши и Франции, также поддержавшей заявление Эстонии.

"Мы глубоко обеспокоены турецкой военной операцией на северо-востоке Сирии. Мы призываем Турцию прекратить одностороннюю военную операцию в САР", — цитирует слова Шульца ТАСС. Как пояснил заместитель постпреда Германии при ООН, данная операция не решит проблемы, которые вызывают озабоченность у Турецкой Республики.