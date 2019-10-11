Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала лучших игроков дня регулярного чемпионата. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял второе место. В матче против "Торонто Мэйпл Лифс" россиянин забросил две шайбы и сделал две результативные передачи.

Первой звездой дня был признан финский нападающий "Виннипег Джетс" Патрик Лайне. Как и Кучеров, он набрал 4 (2+2) очка в игре с "Миннесота Уайлд".

Замкнул тройку лучших канадец Патрик Марло из "Сан-Хосе Шаркс". В матче против "Чикаго Блэкхоукс" он дважды поразил ворота соперника.