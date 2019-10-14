"Платья тяжелые, корона жмет": Марина Александрова рассказала, каково играть императрицу

Скоро на телеканале "Россия 1" состоится премьера третьего сезона так полюбившегося зрителю многосерийного фильма "Екатерина. Самозванцы". Исполнившая главную роль актриса Марина Александрова поделилась, каково это — хотя бы на время стать самодержицей российской.

По ее словам, интерьеры и тяжелые платья диктуют определенное актерское поведение, ведь в корсете уже быстро не побегаешь. И еще актриса поняла, откуда взялось выражение "корона не жмет?".

"Она действительно очень тяжелая и действительно жмет. Представляете, от нее остаются отпечатки на лбу!" – говорит Александрова.

Нужно учитывать и множество нюансов, например, юбки шелестят, корсеты трещат. И при этом надо пропустить микрофон, чтобы звук записался чисто.

За время съемок трилогии "Екатерина", "Екатерина. Взлет" и "Екатерина. Самозванцы" актриса научилась разбираться в коронах, платьях и корсетах. Коронационная корона надевалась всего раз жизни, но была еще и другая корона – парадная. Всего у актрисы в этом сезоне киносаги было 15 роскошных платьев, а драгоценности были настоящими.

Съемки фильма проходили тоже в исторических интерьерах: в самых красивых дворцах и усадьбах России. На экране можно будет увидеть красоты Кускова, Крутицкого подворья, Гатчины и Царского Села, а также суровость Петропавловской крепости.

Особая благодарность – реквизиторскому цеху. "Это действительно исторический факт. Екатерина приобщила всех к картошке, к моркови, к сельдерею, то есть она научила всех готовить. Петр I это завез, но многие травились, потому что не знали, как есть, — поясняет Марина Александрова. — Когда был голод, она приказала засеять все Черноземье, приучила подавать это все на стол". В фильме были сцены, когда императрица идет по оранжерее, а в кадушках — сельдерей, морковь, свекла.

"И я вышла на съемочную площадку, — рассказывает актриса Александрова. — Вижу, что действительно стоит в такой большой деревянной кадушке сельдерей, где-то морковь, где-то там свекла. И я говорю: "Слушайте, какие вы молодцы! Где это вы все купили?" А мне реквизиторы говорят: "А мы не купили, мы на даче у мамы выращивали". Я говорю: "Как?! Сколько времени?" – "Ну, месяца два-три нам понадобилось".

Вот такая детальность и натуралистичность во всем.

Актриса сказала, что особенно благодарна оператору-постановщику Максиму Шинкоренко за то, с какой эстетической тонкостью решен образ Екатерины. По ее мнению, Шинкоренко на сегодняшний день один из редких операторов, способных погрузиться в далекую эпоху, почувствовать ее красоту и передать зрителю.

"Я очень благодарна всей съемочной группе и каждому, потому что Екатерина – это не только я, это большое количество людей, стоящих за моей спиной, которые мне помогали воплотить этот образ и быть наиболее близкой к исторической действительности", — подчеркивает исполнительница роли Екатерины Великой.

Что получилось? Узнаем скоро: смотрите на телеканале "Россия 1" многосерийный фильм "Екатерина. Самозванцы".