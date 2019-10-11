Топ-10 популярных фраз Зеленского

Украинские СМИ с долей юмора зафиксировали главные тезисы прошедшего в Kyiv Food Market пресс-марафона Зеленского. Подборка кадров со словами и выражениями, которые чаще всего употреблял на встрече с журналистами президент Украины, была продемонстрирована в эфире ток-шоу "Кто против?".

1. "Ничего об этом не слышал".

2. "Буду разбираться".

3. "Этот вопрос не ко мне, а к мэру".

4. "У меня нет полномочий".

5. "Я не могу принять 40 миллионов людей".

6. "Я – хороший президент".

7. "Я не слежу за этой информацией. У меня очень много проблем. Вы хотите, чтобы я сделал что?"

8. "К вам сейчас Кирилл подойдет".

9. "Мы готовим законопроект, там все это будет учтено".

10. "Так, а где мой блокнот? Я сейчас все запишу".

Пресс-марафон Владимира Зеленского проходил в здании нового продуктового рынка в Киеве. Свои вопросы ему пришли задать около 300 представителей национальных и зарубежных СМИ, которых в зал заводили небольшими группами. Темп и особенно продолжительность такого формата общения с прессой не могла не сказаться на голосе главы украинского государства: к середине марафона он заметно охрип. Но рекорд самого длительного общения с журналистами был зафиксирован представителями книги рекордов Гиннесса.