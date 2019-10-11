В Пентагоне призвали Турцию прекратить военную операцию в Сирии

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Турции Хулуси Акар 10 октября провели телефонный разговор, во время которого обсудили проводимую Анкарой операцию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила на своей странице в Twitter представитель американского оборонного ведомства Алисса Фара.

В ходе телефонного разговора Марк Эспер четко дал понять, что Штаты выступают против нескоординированных действий Турции, потому что они ставят под угрозу процесс, достигнутый коалицией по борьбе с ИГ (запрещена в России).

Фара сообщила, что Эспер выразил обеспокоенность действиями Турции, поскольку они могут нанести вред военнослужащим США в Сирии. Представитель американского оборонного ведомства отметила, что Штаты призывают турецкую сторону отказаться от операции на северо-востоке Сирии. Такое решение может повысить вероятность того, что Америка, Турция и их партнеры смогут выработать общий подход по деэскалации ситуации, пока она не стала непоправимой.

Ранее США заявили о возможности введения санкций против Турции, если во время операции на севере Сирии турецкие военные начнут этнические чистки или будут воевать против мирного населения.