В США умер актер Роберт Форстер, снявшийся у Тарантино и Дэвида Линча

Американский актер Роберт Форстер ушел из жизни в пятницу в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал рак мозга.

Форстер снялся более чем в тридцати фильмах, но известен стал в основном благодаря роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун". За нее он удостоился номинации на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана", сообщает ТАСС.

Кроме того, он сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча "Малхолланд Драйв".

Одним из последних фильмов, в котором снялся Форстер, было продолжение известного сериала "Твин Пикс", вышедшее в 2017 году. Форстер сыграл роль шерифа города Фрэнка Трумена, брата Гарри из первых двух сезонов.

Кстати, в мае этого года и тоже от рака скончалась 72-летняя актриса Пегги Липтон. В "Твин Пиксе" она сыграла роль хозяйки закусочной Нормы Дженнингс.