Пресс-секретарь Зеленского снова оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель снова толкнула журналиста. На этот раз под руку ей попалась корреспондент издания "Апостроф" Юлия Забелина — она пыталась подойти к Владимиру Зеленскому во время пресс-конференции на фудкорте 10 октября.

Это не понравилось Мендель, которая взяла журналистку под локоть и попыталась отвести в сторону, передает телеканал "Россия 24". Забелина рассказала, что пресс-секретарь оттолкнула ее и попросила не задавать вопросы.

Теперь журналистка намерена подать в суд. Она также сообщила, что, несмотря на отсутствие темников и заранее подготовленных вопросов, пресс-секретарь Зеленского постоянно толкала журналистов и что-то шептала на ухо.

Ранее Юлию Мендель уже обвиняли в грубости по отношению к сотрудникам прессы — например, она толкнула журналиста программы "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос Зеленскому. Позже Мендель пояснила, что не толкнула, а лишь остановила журналиста, так как тот пытался вплотную приблизиться к украинскому лидеру, вторгаясь в его личное пространство.