Эрдоган сообщил о захвате Рас-эль-Айна и раскритиковал Запад

На пятый день проведения военной операции "Источник мира " в Сирии ВС Турции и Свободная сирийская армия установили контроль над городом Рас-эль-Айн, а также окружили Телль-Абъяд, заявил турецкий лидер Реджеп Эрдоган. Нейтрализованы 400 террористов.

В ходе обстрелов турецких городов погибли 18 мирных жителей, еще 147 были ранены, передает ТАСС.

Тем не менее Турция настроена создать зону безопасности глубиной 30-35 километров от своих границ. А ее присутствие в Сирии необходимо, потому что режим сирийского президента Башара Асада не способен противостоять терроризму.

Также Эрдоган отметил, что угрозы не заставят Турцию отступить от ее планов и раскритиковал за эти угрозы страны Запада.