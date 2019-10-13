Из-за Поклонской и Бальбека турецкого посла вызвали в МИД Украины

Внешнеполитическое ведомство Украины направило ноту протеста Турции и вызвало турецкого посла, поскольку турецкий лидер Реджеп Эрдоган встретился с депутатами Госдумы из Крыма Натальей Поклонской и Русланом Бальбеком.

В пятницу Эрдоган провел официальный прием. Он общался с участниками III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

По словам Натальи Поклонской, ни у кого не возникло вопросов по поводу российского статуса Крыма, что говорит о стратегическом партнерстве России и Турции.

Вместе с Бальбеком она назвала угрозы украинской прокуратуры дать оценку их действиям в Турции абсурдом. Потому что сотрудники прокуратуры АР Крым решили, что члены делегации приезжали в Анкару. Меж тем, прием Эрдогана проходил в Стамбуле. Депутаты рассудили, что все обвинения выдвигались только для видимости работы, передает РИА Новости.