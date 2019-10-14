Посетитель кафе убил диджея за отказ сменить музыку

Отказ сменить музыку по требованию посетителя стал фатальным для диджея из кировского кафе — он получил ножом в сердце и скончался в больнице, сообщает 47news. Камера наблюдения зафиксировала момент стычки.

Трагический инцидент произошел около пяти часов утра 13 октября в заведении "Гызыл Гая" на Ладожской улице. Один из клиентов — уроженец Азербайджана — несколько раз просил 26-летнего диджея удовлетворить его музыкальные пристрастия, но всякий раз получал отказ. В конце концов мужчина со словами "Что за фигню ты ставишь?" схватился за нож и нанес несговорчивому молодому человеку несколько ударов в область сердца.

В драке принял участие и официант, выбежавший из подсобки с топором для рубки мяса. По некоторым данным, он приходится братом погибшему диджею.

Очевидцы предотвратили дальнейшее выяснение отношений, но предполагаемому убийце удалось скрыться. Выйти на его след пока не удалось.