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14 октября 201917:08

СК возбудил уголовное дело по факту избиения заключенного в карельской колонии. Видео

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Уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия" возбуждено по факту избиения заключенного в Карелии, об этом в понедельник, 14 октября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

 

На минувшей неделе в Сети появилось видео с камеры наблюдения, запечатлевшей противоправные действия работников пенитенциарного учреждения. Утверждалось, что события, попавшие на видео, разворачивались в феврале 2014 года в исправительной колонии № 9 УФСИН России по Республике Карелия.

Сотрудники действовали "явно выходя за пределы должностных полномочий, нанесли множественные удары руками и ногами мужчине, отбывавшему наказание в данном исправительном учреждении", — подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время следствие занимается установлением всех обстоятельств происшествия.

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